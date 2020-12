“Zena a Manetta”, 70 doni per i bimbi del pronto soccorso del Gaslini

Il motoclub di cui fanno parte appartenenti di varie forze di polizia, civili e simpatizzanti anche quest’anno, nonostante le difficoltà, ha portato all’ospedale pediatrico i doni per i piccoli pazienti

Il Motoclub Le Manette (sezione Zena a manetta), fondato da militari dell’Arma dei Carabinieri, è composto da diversi soci appartenenti alle varie forze di Polizia, civili e simpatizzanti, oltre ad essere un Motoclub e anche un’associazione no profit, che riunisce la passione per le due ruote alla beneficenza.

<In questi anni – dice il responsabile, G. Luigi Centrone – abbiamo organizzato molti eventi e devoluto diverse donazioni, ad importanti realtà genovesi tra cui, l’associazione Gigi Ghirotti, la Onlus Abeo Liguria, l’ospedale Gaslini, il comitato degli Sfollati del Ponte Morandi ed in ultimo al Comune di Genova Municipio 1 Centro Est a cui abbiamo donato un defibrillatore, installato per tutta la comunità, nella zona di piazza Dante>.

La sera del 24 dicembre, il responsabile della sezione genovese Centrone, con l’aiuto di Laura (socia del MC ed infermiera del Gaslini), con tutte le precauzioni del momento legate al covid19, ha consegnato 5 bustoni di giocattoli (oltre 70 regali), al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini, con il desiderio di consegnarli a tutti i piccoli pazienti che sarebbero poi passati e che passeranno dal PS, in queste giornate di festa.

<Nella speranza di aver fatto una cosa gradita e regalato un piccolo sorriso, desideriamo ringraziare l’Istituto Giannina Gaslini, per aver autorizzato l’iniziativa, e tutto il personale del pronto soccorso> dice Centrone.

Sono aperte le iscrizioni al Motoclub per il 2021 (nuovi soci 20 euro, rinnovo standard 10 euro, rinnovo socio sostenitore 20 euro). Tutti avranno la tessera personalizzata del MC e gadget)

Ecco dove trovare tutte le indicazioni per iscriversi

www.zenamanetta.it oppure www.lemanette.it

Facebook Zena a manetta

mail zena@lemanette.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...