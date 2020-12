Negozio di abbigliamento aperto in zona rossa, chiuso dai CC di Maddalena

Nel corso del pattugliamento della zona centrale del centro storico i carabinieri hanno anche arrestato uno spacciatore, già arrestato in precedenza e che era già stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel centro storico ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

I carabinieri della stazione di Maddalena, nel corso di un servizio di pattuglia a piedi, nel centro storico hanno trovato in via Prè un negozio di abbigliamento aperto nonostante i divieti imposti per le norme anti contagio. Al titolare, cittadino del Senegal, è stata contestata la violazione delle norme anti contagio e, in particolare, di quelle relative alla zona rossa. L’esercizio è stato immediatamente chiuso per 5 giorni e al titolare è stata comminata una sanzione di 400 euro.

Sempre durante gli stessi controlli, i militari dell’Arma hanno notato due persone che stazionavano in zona Ghetto. Mentre si avvicinavano per il controllo, i due sono scappati. I carabinieri sono riusciti a fermarne uno: un cittadino del Gambia, “vecchia conoscenza” dei militari di zona, già arrestato per spaccio di droga e già allontanato dal centro storico. A seguito della perquisizione gli uomini agli ordini del luogotenente Giuseppe Cotugno hanno constatato che nascondeva indosso due dosi di cocaina/crack e 11 dosi di hashish.

È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

