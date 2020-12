Interrogazione della Lega sull’emergenza neve, scricchiolii e veleni in maggioranza

La precipitazione nevosa è avvenuta ieri mattina. Alle 11 di ieri era già stata presentata da Davide Rossi un’interrogazione per il consiglio di oggi che è balzata al terzo posto dell’ordine di trattazione, deciso dal presidente del consiglio Bertorello, superando temi in attesa da tempo. Pd e Lista Crivello avevano chiesto un’informativa del Sindaco

<Allerta meteo per neve del 28/12/2020. quali procedure sono state attuate per gestire le problematiche relative al traffico e quali sono stati i problemi riscontrati nell’utilizzo dei mezzi spargi sale e degli spazzaneve. Vista l’emergenza freddo si chiede di conoscere i dettagli dell’assistenza alle persone senza fissa dimora, tenendo anche presente le problematiche relative al Covid>. Questo il testo dell’interrogazione urgente presentato entro i tempi (tempi che scadevano a mezzogiorno di ieri) dal consigliere della Lega Davide Rossi. A rispondere sarà l’assessore di riferimento, Matteo Campora, ma nel mirino ci sono due consiglieri delegati di partiti diversi dalla Lega: Sergio Gambino (Fratelli d’Italia, Protezione civile) e Mario Baroni (Cambiamo!, Politiche sociosanitarie).

Il presidente del Consiglio comunale, Federico Bertorello, anche lui leghista, ha ritenuto così importante la trattazione del tema da piazzarlo al terzo posto, per cui sarà certamente discusso. In coda alla lista (cioè tra le interrogazioni che saranno difficilmente trattate perché non ce ne sarà il tempo, visto che il “question time” dura solo un’ora, tutte interrogazioni presentate dalla minoranza, circostanza che non è affatto insolita: la questione dello stabilimento dolciario industriale che sarà ampliato nel parco del Peralto, il trasporto scolastico alla riapertura delle scuole dopo le misure governative anti Covid, la dichiarazione del consigliere delegato Stefano Anzalone a proposito di finanziamenti per il rifacimento di impianti sportivi che invece sono frutto di stanziamenti statali, la sicurezza stradale.

Che all’interno del Carroccio ci siano frizioni si sa da tempo, tanto che i bene informati sostengono che il gruppo sia di fatto, diviso in due, “separati in casa”. Poi ci sono i rapporti con gli altri partiti di maggioranza, anche quelli tutt’altri che idilliaci. Tanto da aver spinto Rossi a mirare a due consiglieri e a un assessore non leghisti nonostante che ieri il sindaco Marco Bucci, rispondendo alle polemiche avviate dalla maggioranza, durante la conferenza stampa di fine giornata, abbia respinto al mittente ogni accusa lanciata dalla minoranza. Forse non sapendo che la polemica sarebbe stata portata in consiglio da un gruppo di maggioranza. Oppure sapendolo benissimo e lanciando (se è questa la chiave di lettura corretta) un avvertimento all’ipertrofia polemica della Lega che tanto spesso “grazia” i propri assessori e accusa quelli che non fanno riferimento al partito.

