Colto sul fatto a rubare auto, ferisce gli agenti e sfascia portiera del mezzo della Locale

L’uomo, un 33enne pregiudicato, è stato sorpreso in flagrante dagli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale in via Sampierdarena. Ha reagito con violenza prendendoli a spallate. Poi quando era già nell’auto di servizio degli agenti, ha preso a calci la portiera, sfondando il vetro. Arrestato

L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Rinaldi, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il Pm aveva chiesto per lui 3 anni e 3 mesi.

È successo la sera del 27 dicembre scorso, quando una squadra della Sicurezza urbana ha scoperto l’uomo, di nazionalità romena, armeggiare all’interno di una Fiat Tipo posteggiata in via Sampierdarena. Aveva strappato i cavi sotto il volante, forse per rubare l’autoradio, forse per mettere in moto e rubare la macchina. Gli agenti hanno interrotto il suo tentativo e lui non l’ha presa bene. Li ha colpiti più volte a spallate e, quando i cantuné sono riusciti a metterlo in auto per portarlo a identificare, ha sfasciato a calci una portiera posteriore destra, rompendo il vetro e deformando la lamiera.

Quando era ormai nella sede di piazza Ortiz della Polizia locale, ha oltraggiato gli agenti (l’agente donna anche con insulti a sfondo sessuale e di genere) e li ha minacciati di aggredirli non appena li avesse incontrati in via della Maddalena.

Due gli agenti feriti nelle fasi dell’arresto.

Al processo per direttissima, dopo la convalida dell’arresto, il malvivente è stato condannato per minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per i danneggiamenti all’auto della Polizia locale.

