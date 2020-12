Covid: 173 positivi, 296 guariti, 6 decessi registrati

5 persone in meno nelle terapie intensive, ma continua, per a salire il numero dei ricoverati negli ospedali liguri: oggi 18 in più

669 tamponi molecolari a persone testate per scoprire l’eventuale positività, di questi è risultato positivo il 25,8%. Il totale dei tamponi, compresi anche quelli eseguiti per individuare la guarigione delle persone già riconosciute positive in passato è di 1.769.

Sono 173 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

• IMPERIA (Asl 1): 27

• SAVONA (Asl 2): 12

• GENOVA: 113 di cui:

· Asl 3: 90

· Asl 4: 23

• LA SPEZIA (Asl 5): 20

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1





