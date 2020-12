Vaccine day, a Genova alle 10:15 scatta la prima vaccinazione – VIDEO

Vaccine day: alle 10:15, al San Martino, è stata vaccinata la prima genovese. Si tratta di Gloria Capriata, 48 anni, 2 figli, che lavora dal 1992 al San Martino coordinatrice infermieristica della terapia intensiva cardiovascolare, il reparto diretto da Angelo Gratarola

A somministrare la prima vaccinazione e i primi 6/7 vaccini all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova è Anna Maria Di Bella, 60 anni, dal 1981 al Policlinico. Al dipartimento di Igiene dal 2002, prima operativa per 20 anni in Malattie Infettive.

Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci.

Prosegue adesso il programma della prima, simbolica, giornata di vaccinazioni ad alcuni operatori sanitari.

La seconda vaccinata è stata Francesca D’Agostino, infermiera del Pronto soccorso (1º piano). A seguire Antonio Uccelli, direttore scientifico San Martino e Giovanni Ucci direttore generale San Martino.

Durante la diretta il professor Giancarlo Icardi direttore igiene policlinico San Martino e coordinatore responsabile Vaccine Day, ha spiegato come funziona il vaccino e ha detto che non esiste alcuna controindicazione alla vaccinazione. Ha aggiunto che non ci sono particolari misure da prendere dopo la vaccinazione. Al massimo rossore o gonfiore sul braccio per il 10% dei vaccinati e la possibile comparsa di una febbre che scompare in pochi giorni, come per tutte le altre vaccinazioni.

Giancarlo Icardi

<Vaccinarsi è oggi importante per la nostra salute personale e per la nostra città, per chi ci sta attorno – ha detto il sindaco Marco Bucci -. Vaccinarsi è un messaggio di civiltà. Questo è un significativo momento di crescita. Vorrei che i genovesi dessero un messaggio di civiltà all’Italia e all’Europa>.

Gloria Capriata ha sottolineato che il suo gesto vuole essere anche un incentivo a tutti colleghi a seguire la strada da lei avviata.

Vivian Perniciaro, rianimatore anestesista Pronto Soccorso

Giovanni Assumma, milite della Croce P.A. Molassana



Maria Carla Ghinatti, medico del Padiglione 12 e Chiara Dentone, medico Malattie Infettive

Antonio Uccelli, direttore scientifico San Martino, Giovanni Ucci direttore generale San Martino e il membro della task force per l’emergenza Angelo Gratarola

Il sindaco di Genova Marco Bucci, la coordinatrice infermieristica Gloria Capriata prima vaccinata in Liguria, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il professor Giancarlo Icardi direttore igiene policlinico San Martino e coordinatore è responsabile Vaccine Day

l’ambulatorio del Padiglione 3, dove vengono preparate le dosi da somministrare. È diretto dalla dottoressa Beltramini che stamani ha ritirato presso il magazzino della Farmacia al Maragliano i vaccini dalla Marina.

Al via le vaccinazioni anche nella prima rsa: riceveranno la prima dose di vaccino oggi 55 persone tra ospiti e personale. Domani toccherà alla seconda rsa : 42 persone tra ospiti e personale

