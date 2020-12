Festa di Natale tra non conviventi con schiamazzi interrotta dalla Polizia locale

In cinque in un appartamento in vico Piuma, tutti sanzionati dagli uomini dal reparto Sicurezza Urbana

Nella notte di Natale l’attenzione gli uomini del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale, in servizio serale nella zona di Ponente del centro storico, è stata richiamata dalla musica ed alto volume e dagli schiamazzi che provenivano da un appartamento di vico Piuma, un carruggio che porta da via Prè a via Balbi. Gli agenti sono riusciti a farsi aprire e hanno scoperto che all’interno era in corso una festa a cui partecipavano 5 persone, tutte straniere, solo una delle quali residente nella casa. Nessuno indossava la mascherina. Sono stati tutti sanzionati per l’inosservanza alle normative di prevenzione del contagio Covid.

