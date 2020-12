Covid, congelamento “festivo” dei dati: 99 positivi, 56 guariti, 2 morti

Pochi tamponi, poche dimissioni dagli ospedali, poche formalizzazioni dei decessi avvenuti: tutto per via del “ponte” festivo. Di fatto i dati sono ben poco indicativi. Tuttavia si capisce che continuano ad aumentare i ricoverati in ospedale: ieri 11, oggi 23

Sono stati effettuati in totale 1.183 tamponi molecolari e 698 tamponi rapidi antigenici (non validi per la dichiarazione di positività). Sono stati solo 401 i tamponi a nuovi testati per individuare i contagiati. Di questi, il 24,7 è risultato positivo. 782 quelli fatti per certificare le guarigioni.

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, specificando che il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 1

SAVONA (Asl 2): 12

GENOVA: 67 di cui:

· Asl 3: 52

· Asl 4: 15

LA SPEZIA (Asl 5): 19

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0







