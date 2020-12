Pedone investito in via Albaro: è grave. Strada chiusa

Sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca Genovese inviate dal 118. Soccorso anche il motociclista, ma in codice giallo

Al momento la strada è chiusa per permettere i soccorsi all’intersezione con piazza Leopardi.. Sul posto la Polizia Locale del servizio serale e del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le ambulanze sono partite in codice rosso e codice giallo e si sono dirette entrambe al San Martino.

Il pedone, che ha circa 40 anni, nell’incidente ha riportato una frattura esposta a una gamba e un brutto trauma cranico.





