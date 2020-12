In 9 stipati in un locale, Sanzione doppia (800 euro) dei CC per 2 recidivi

È successo l’antivigilia di Natale in via della Maddalena. I carabinieri della stazione Maddalena hanno sanzionato anche la titolare e chiuso il locale per 5 giorni

I militari dell’Arma della stazione Maddalena hanno sanzionato il locale sudamericano che si trova in fondo a via della Maddalena, davanti l’asilo, per la violazione norme anticontagio.

All’interno, i carabinieri hanno sorpreso 9 clienti assembrati. Tutti sanzionati i clienti. A due di loro la passione per la socialità “alcolica” è costata molto cara: essendo recidivi, questa volta dovranno pagare il doppio della sanzione, cioè 800 euro, che si aggiungono ai 400 euro della prima sanzione. Sanzionata anche la titolare con sanzione di euro 400. È stata applicata la chiusura per 5 giorni.

