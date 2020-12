Diciannovenne picchia mamma e papà a Natale, arrestato

I genitori sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale dove i medici hanno deciso una prognosi di 15 e 5 giorni. Lui ha tentato di picchiare anche i carabinieri e ha finito il giorno di Natale in carcere

È successo ieri a Celle Ligure dove i carabinieri della località hanno arrestato il giovane per “maltrattamenti in famiglia”. Il ragazzo, non nuovo a episodi di questo genere (tanto che aveva già ricevuto un “ammonimento del Questore” per aver vessato la madre), ha anche sfasciato mobilia e suppellettili della casa dove vive con mamma e papà.





