Covid, in sperimentazione a Londra la “pillola del giorno dopo”

Il farmaco (che in realtà si assumerebbe tramite iniezione) coprirebbe da 6 a 12 mesi coloro che sono stati in contatto con positivi negli 8 giorni precedenti e avrebbe effetto immediato mentre perché il vaccino si attivi occorrerebbe circa un mese

“The Guardian” riferisce che University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca stanno testando un farmaco che impedirebbe al virus di sviluppare la malattia. Potrebbe essere un trattamento d’emergenza per pazienti ospedalizzati in ospedali ed Rsa e categorie a rischio. Si tratta dell’anticorpo LAAB, noto come AZD7442.



Se il medicinale sarà approvato dopo il test appena cominciati (attualmente sono 10 i volontari) e si svolgeranno in diversi ospedali del Regno Unito e in oltre 100 ospedali in tutto il mondo, già da marzo potrebbe essere disponibile. A quel punto, la app Immuni diventerebbe fondamentale e consentirebbe di correre ai ripari assumendo il farmaco.



La caratteristica del farmaco sarebbe quella di attivare immediatamente la “protezione” fino a quando la vaccinazione di massa non raggiungerà il suo scopo. <Il vantaggio di questo medicinale è che ti dà anticorpi immediati – spiega Catherine Houlihan, virologa dell’Uclh -. Potremmo dire ai partecipanti alla sperimentazione che sono stati esposti: “sì, puoi avere il vaccino”. Ma non potremmo assicurargli che li proteggerà dalla malattia, perché ormai è tardi: i vaccini attuali non conferiscono immunità prima di un mese>.

Il dottor Houlihan, anche lui di UCL Infection & Immunity, ha dichiarato: <Sappiamo che questa combinazione di anticorpi può neutralizzare il virus, quindi speriamo di scoprire che somministrare questo trattamento tramite iniezione può portare a una protezione immediata contro lo sviluppo di Covid-19 nelle persone che sono stati esposti – quando sarebbe troppo tardi per offrire un vaccino>.

Sul sito dell’Università britannica si legge in un comunicato datato 25 dicembre che uno studio sta esaminando l’uso di AZD7442 in persone che potrebbero non rispondere alla vaccinazione (perché, ad esempio, hanno sistema immunitario compromesso) o sono a maggior rischio di infezione da Covid-19 a causa di fattori come l’età e le condizioni. Il dottor Nicky Longley, consulente per le malattie infettive dell’UCLH, è a capo di questo studio: <Recluteremo persone anziane o in assistenza a lungo termine e che hanno condizioni come il cancro e l’HIV, malattie che possono influenzare la capacità del loro sistema immunitario di rispondere al vaccino. Vogliamo rassicurare le persone per le quali il vaccino potrebbe non funzionare e offrire un’alternativa altrettanto protettiva>.

