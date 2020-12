Buoni spesa in ritardo non solo a Molassana: code anche nel Levante

In un precedente articolo abbiamo dato conto del ritardo di distribuzione odierna dei buoni spesa nella Media Valbisagno. Nel frattempo ci sono giunte immagini di code ancora più lunghe nel Levante, presso il centro di distribuzione in via Pinasco, presso la sede della Polizia locale

La gente in coda nel Levante testimonia, tra l’altro che, al contrario di come si era detto, gli appuntamenti non sono stati scadenzati per evitare gli assembramenti. Dice che gli è arrivata la chiamata via messaggio senza che fosse indicata l’ora e senza che ci fossero ulteriori informazioni.











