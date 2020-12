A Molassana i buoni spesa arrivano in ritardo, decine di persone in coda – VIDEO

La consegna avviene per appuntamento, ma il pacco con i buoni non è arrivato che alle 8:20. C’era chi doveva andare a lavorare, chi aveva lasciato anziani o bambini da soli in casa pensando di spicciarsela in pochi minuti. Invece ha dovuto attendere in coda

La distribuzione è cominciata, appunto, solo alle 8:20, quando nella struttura dell’ex biblioteca di via Sertoli, uno dei 13 punti di distribuzione cittadini, è arrivato finalmente un uomo col pacco dei buoni, seguito da agenti di Polizia locale con altro pacchi. In molti ormai disperavano e qualche addetto ha cominciato a ipotizzare di predisporre una nuova consegna nel tardo pomeriggio per chi dovesse andare a lavorare e non potesse restare in coda. Poi il pacco con i buoni è arrivato. Per molte famiglie, in questo Natale che giunge al termine di due ondate di contagi e provvedimenti che hanno impoverito la popolazione, il buono spesa (a Genova in parte finanziato dallo Stato e in parte dal Comune) è per molti l’unico modo di portare qualcosa di sostanzioso sulla tavola di Natale.

Proprio per evitare assembramenti, gli appuntamenti sono stati dati scaglionati, ma il ritardo dei buoni ha causato una lunga coda.

