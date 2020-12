Petizione per il prolungamento della metro della Valbisagno a Struppa

La petizione propone anche la realizzazione di un parcheggio di interscambio necessario per attestare i veicoli provenienti dalla alta valle (Bargagli, Torriglia, Davagna, Valfontanabuona) nello spazio fra la rotonda della Canova e l’imbocco della galleria della Statale 45 <dove sono presenti alcuni fabbricati industriali dismessi e molto spazio disponibile>

La petizione sulla piattaforma Change (qui il link per leggerla e/o firmarla) è indirizzata all’assessore alla Mobilità Matteo Campora da Claudio Rossi e al momento in cui scriviamo è stata firmata da 764 cittadini.

<I cittadini della delegazione di Struppa in massima parte utilizzano il mezzo privato (auto e scooter) per gli spostamenti verso e dal centro città poiché il servizio attuale di Bus è ritenuto poco efficace in termini di tempi di percorrenza: 35- 40 minuti in condizioni ottimali di viabilità, cioè quasi mai – recita la petizione -. I cittadini avrebbero estremo bisogno di un collegamento veloce ed affidabile dell’ordine di 15-18 minuti con e da il centro città e che tale realizzazione sposterebbe sul mezzo pubblico gran parte della viabilità effettuata finora con mezzi privati, con grande beneficio per l’ambiente e la vivibilità del territorio>.

Al momento l’idea progettuale approvata dalla giunta comunale arriva fino al Ponte Fleming.

