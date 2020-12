Il Municipio Centro Est dichiara guerra alla ludopatia

Mozione proposta da Linea Condivisa, firmata da tutta la minoranza e, quindi, condivisa anche dai capogruppo di maggioranza

Luca Curtaz, Vincenzo Palomba (Linea Condivisa): “Approvata la mozione in cui chiediamo che il Municipio Centro Est intervenga concretamente contro la ludopatia”

«Si tratta di una vittoria importante per tutti – dichiarano il capogruppo municipale di Linea Condivisa Luca Curtaz e il consigliere municipale Vincenzo Palomba – Il contrasto alla ludopatia è un tema serio: dai dati del 2019, la Liguria si trova all’ottavo posto nella classifica delle Regioni dove si gioca di più d’azzardo. Secondo stime regionali le richieste di cura per ludopatia sono in costante aumento e i soggetti presi in carico dalle ASL territoriali sono quasi 400. E a Genova 2/3 dei circa 750 milioni di euro giocati sono stati spesi nelle varie tipologie di slot presenti nei negozi o nelle sale gioco».

«Da una delibera risalente al 2012 è previsto che il Municipio si impegni a promuovere iniziative volte ad informare la cittadinanza sui rischi della dipendenza dal gioco con premi in denaro e ad incentivare circoli ed associazioni affinché non introducano slot machine nei loro locali o, nel caso siano presenti, le rimuovano. Questa delibera non è stata nei fatti attuata, perciò abbiamo sollecitato l’attuale Giunta municipale e vigileremo affinché in tempi brevi venga programmati ed attivati seri progetti di contrasto e sensibilizzazione».

«Inoltre – concludono i consiglieri Curtaz e Palomba – contrastare seriamente questa piaga sociale significa inoltre schierarsi contro le mafie, che in Italia ricevono da tale attività, spesso illecita, non meno di 20 miliardi di euro annui».

