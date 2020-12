Gloria sarà prima vaccinata: «Ho visto le atrocità del Covid»

La donna, coordinatrice infermieristica, sarà la prima a ricevere la vaccinazione il 27 dicembre al San Martino, durante il “Vaccin Day”

Gloria Capriata, 48 anni, 2 figli, lavora dal 1992 al San Martino coordinatrice infermieristica della terapia intensiva cardiovascolare, il reparto diretto da Angelo Gratarola. Ha lavorato prima in cardiologia e per un breve periodo in un day hospital oncologico al Dimi. Da 12 anni lavora nell’attuale reparto. <Ci tenevo ad essere vaccinata – ha detto – L’azienda ha fatto un censimento e mi sono offerta>.

A marzo, Floria Capriata è stata contattata per aprire in emergenza la rianimazione al secondo piano al monoblocco. Ha spiegato di aver visto <le atrocità del Covid>.

Lancia anche un appello ai colleghi perché quelli che hanno ancora remore le abbandonino. La Liguria è comunque una delle regioni che hanno la percentuale di disponibili al vaccino più alta.

Capriata è stata presentata questa sera dal presidente della Regione Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa di fine giornata.

