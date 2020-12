La maggioranza comunale boccia la rimozione dei manifesti bugiardi di ProVita

14 favorevoli (la minoranza di centrosinistra a Tursi) 21 contrari (la maggioranza) alla rimozione dei manifesti ultracattolici dell’associazione vicina all’estemissima destra. Quelli che, al di là del discorso di merito e delle reciproche posizioni, contiene una menzogna bella e buona: la pillola RU486 non sono veleno, ma un farmaco approvato del ministero della salute e dall’Oms e vengono usate normalmente per curare alcune patologie che nulla hanno a che fare con la gravidanza. La “pubblicità ingannevole” potrebbe anche indurre chi assume il farmaco a smettere la terapia

Una donna distesa per terra come se fosse morta, una mela morsicata in una mano come a ricordare Biancaneve e la scritta: “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486, mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo”. Questo il testo dell’ultima pubblicità shock contro l’aborto dell’associazione ultracattolica “ProVita&Famiglia” che già in passato si è resa protagonista di numerose campagne contro l’aborto con manifesti dai toni sempre violenti.

L’ordine del giorno in consiglio è stato presentato da Pd, Lista Crivello e M5S. La scorsa settimana i partiti di centrodestra avevano posto il veto all’immediata discussione. Stavolta, spiega la capogruppo Pd in consiglio comunale Cristina Lodi, la maggioranza

I temi proposti i sono quello del rispetto dell’autodeterminazione della donna, i contenuti violenti. Motivi per cui molti Comuni, su richiesta, li hanno rimossi. Non Genova. Eppure, sopra alle discussioni ideali e ideologiche c’è il fatto che dovrebbe togliere la testa al toro: la RU468 non è un veleno, è un farmaco usato anche per i malati di malattia di Cushing che non rispondano alle terapie convenzionali.

La malattia è causata da una eccessiva produzione di cortisolo da parte della corticale del surrene a seguito della presenza di un adenoma ipofisario secernente ormone adrenocorticotropo.

Cosa succederebbe se un malato che assume questo genere di pillola, credendo al manifesto menzognero, smettesse di assumere il farmaco.

La RU486, andando a bloccare i recettori per il progesterone, potrebbe inoltre svolgere un’azione anti-neoplastica in alcuni tumori progesterone-dipendenti, per esempio della mammella.

Mi piace: Mi piace Caricamento...