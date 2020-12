Incidente in A10, gravemente ferito un operaio. Tratto chiuso

L’uomo, che lavorava in un cantiere autostradale, è stato soccorso dall’elicottero Grifo e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure

Alle ore 11:00 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona a causa di un incidente, avvenuto all’interno della galleria Cavetto II al km 29. Durante le fasi di installazione di un cantiere, correttamente segnalato, un furgone ha tamponato il mezzo dell’impresa esterna ferendo un operaio sul posto.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda in direzione Savona; 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze.

Agli utenti diretti verso Savona, si consiglia di uscire ad Arenzano, percorrere la S.S. 1 “Aurelia” per poi rientrare in autostrada a Celle Ligure.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...