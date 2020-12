In cento rientrati dalla Gran Bretagna, screening della Asl3 a caccia del “Covid modificato”

Il rischio è l'”importazione” della variante Covid isolata nel Regno Unito. L’ultimo aereo da Londra è atterrato al Colombo sabato scorso. A bordo c’erano 150 passeggeri

Cento persone hanno autosegnalato il loro rientro dall’Inghilterra, ma ce ne sono altre e per loro esiste l’obbligo di segnalare la circostanza alla Asl e di andare a sottoporsi al test rapido nei centri in cui non serve prenotazione: a Porta Siberia (nel Porto Antico) a Villa Bombrini e a Recco.

Sono dieci le persone che non hanno voluto sottoporsi a tampone e sono state messe in sorveglianza attiva per 15 giorni.

