Tenta di rubare 170 euro di alimentari, fermato dalla vigilanza, denunciato dalla polizia

È successo in un supermercato di via Bertolotti ieri, poco prima delle 18

I poliziotti del commissariato Cornigliano hanno denunciato per tentato furto un romeno 29enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo dopo aver prelevato 170 euro di generi alimentari dagli scaffali è stato notato da un addetto alla vigilanza di un supermercato stazionare nei pressi dell’entrata come se stesse aspettando il momento giusto per svignarsela senza pagare. Ostacolato dal vigilante, ha cambiato strategia dirigendosi alle casse dove, saltata la coda, è uscito. È stato però bloccato immediatamente dall’addetto alla vigilanza che ha richiesto l’intervento della polizia.

