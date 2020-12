Sottoripa, dà in escandescenze e millanta di essere cintura nera di karate. Denunciato dalla Polizia

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno chiesto i documenti al sessantenne intento a bere birra con amici per strada e lui non ha gradito. Ha cercato lo scontro fisico con le Divise, ma inutilmente. È anche stato sanzionato per aver violato le norme Covid

I poliziotti del commissariato Centro hanno denunciato per minaccia e oltraggio a P.U. un torinese 60enne, pluripregiudicato e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio gli operatori del R.P.C. Liguria, a disposizione del commissariato Centro, hanno fermato in via di Sottoripa un gruppo di 4 persone intente a bere birra. Tra questi il 60enne che, innervosito dal controllo a suo dire ingiustificato, ha iniziato a gridare e a minacciare gli operatori. I suoi amici hanno cercato di riportarlo alla calma ma invano. Durante l’attività l’uomo, sempre più insofferente ed agitato, per effettuare delle telefonate ha abbassato la mascherina sotto il mento nonostante i richiami degli agenti. Accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, spacciandosi per cintura nera di karate, ha continuato con le sue plateali minacce nei confronti degli operatori cercando lo scontro fisico. Denunciato, è stato anche sanzionato per aver violato la normativa anti-contagio.

