Non gradisce la multa e aggredisce ausiliaria del traffico

Trentunenne denunciato dalla polizia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Si è scagliato contro la donna dandole uno schiaffo su una mano, poi le ha gridato di ringraziarlo perché non l’aveva riempita di botte

I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno denunciato un genovese 31enne per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Lo scorso 3 dicembre in corso Garibaldi l’uomo era stato multato da una ausiliaria del traffico per sosta oltre il tempo stabilito. Dopo aver questionato per la sanzione ha sferrato uno schiaffo alla mano del pubblico ufficiale facendole cadere il telefono a terra che si è rotto. Non contento ha continuato a insultarla e minacciarla gridandole di ringraziarlo per non averla riempita di botte. A seguito degli accertamenti effettuati dai poliziotti del commissariato di Chiavari l’uomo è stato identificato nel 31enne genovese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona.

