Via della Maddalena, cade un pezzo di cornicione, donna colpita – FOTO

Il grosso pezzo di cornicione si è staccato dal civico 24, all’angolo con vico Lavagna e ha colpito una donna che è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Galliera

I soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica, ma il codice è stato subito declassato perché la donna, che ha 24 anni, non ha subito eccessivi danni fisici: evidentemente non è stata colpita dal pezzo più grande che vedete nelle foto, del peso di diversi chili. È stata comunque trasportata al pronto soccorso, ma in codice verde. Sul posto i Vigili del fuoco che stanno valutando l’entità del danno ed elimineranno eventuali pezzo pericolanti. La speranza è che il danni non siano relativi alla staticità dell’edificio e che quindi questo non si debba sgomberare. La Polizia locale del reparto Sicurezza urbana (nucleo Centro storico), presente sul posto, ha chiuso la strada al transito pedonale e sorveglia che nessuno si avvicini per evitare ad eventuali passanti il rischio di essere colpiti da ulteriori distacchi, permettendo così ai pompieri di lavorare in sicurezza.











