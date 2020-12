Toti: «Autostrade, crisi meteo superata anche grazie a Protezione Civile e volontari»

<Ma nelle prossime ore sono previste ulteriori nevicate nelle zone già colpite, quindi raccomandiamo massima attenzione a chi si deve mettere in viaggio>

“Questa notte finalmente l’ultimo mezzo rimasto bloccato sulle nostre autostrade a causa del maltempo è stato liberato e stamattina la A7 è stata riaperta. Questo anche grazie al lavoro incessante della nostra Protezione Civile e della Croce Rossa, intervenute per aiutare gli automobilisti in difficoltà e portare generi di conforto e coperte”. Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“La situazione – dice Toti – è gradualmente tornata alla normalità, ma nelle prossime ore sono previste ulteriori nevicate nelle zone già colpite, quindi raccomandiamo massima attenzione a chi si deve mettere in viaggio”.

“Oggi, nella giornata internazionale del volontariato – conclude il governatore – voglio dire grazie a tutti i volontari, che sono sempre intervenuti per tenderci la mano ogni volta che la Liguria ne ha avuto bisogno, in tutte le emergenze degli ultimi anni, in questi mesi di pandemia e anche in queste ultime ore complicate. Grazie a queste donne e a questi uomini, esempio di impegno, coraggio e altruismo”.

