Stop ai mezzi pesanti sia sulla A7 sia sulla A26

La polizia stradale presidia i caselli per impedire l’accesso agli autoarticolati di peso superiore alle 7,5 tonnellate

Sulla A7 da Serravalle all’allacciamento con la A12, in entrambe le direzioni, resta attivo il fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, con l’ausilio della Polizia Stradale e il presidio dei caselli in entrata, insieme all’ausilio di forze esterne di polizia per impedire l’ingresso dei pesanti stessi, garantendo così piena percorribilità ai mezzi con peso inferiore alle 7,5 tonnellate.

Le stesse misure, così come previsto dal piano operativo nazionale, annualmente emanato da Viabilità Italia, sono scattate a partire dalle 18.50 in A26 nel tratto tra l’allacciamento con la A10 e l’allacciamento con la diramazione Predosa Bettole, in entrambe le direzioni. Nessuna limitazione al transito per i mezzi leggeri.

<La Direzione di tronco di Genova di Aspi, analogamente alla gestione di ieri – recita una nota dell’azienda -, ha in ogni caso già effettuato con largo anticipo tutti i trattamenti di salatura preventiva del manto stradale e schierato e reso operativa fin dai primi accumuli nevosi tutta la flotta di mezzi sgombraneve e sparacloruri, solidi e liquidi, nonché gli altri mezzi speciali, come Unimog e autobotti Firestorm per gli eventuali interventi in emergenza>.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...