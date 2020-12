Ennesimo allarme bomba in città, stavolta al Matitone

Le telefonate, quasi una decina nelle ultime settimane, distribuiscono l’allerta tra la sede del comando della Polizia locale e l’Aeroporto. Forze dell’ordine sulle tracce del (falso) bombarolo: un uomo non più giovane che chiama dalle zone a ponente di Dinegro

Si tratterebbe di un uomo non giovane, almeno dalla voce. Le chiamate partono tutte dalle zona del Ponente e hanno come limite ovest piazza Dinegro. Fino ad ora, per fortuna, le chiamate si sono sempre rivelate senza conseguenze. Tutte le volte parte il dispositivo di controllo per individuare eventuali ordigni e ogni volta, dopo l’intervento degli artificieri, le persone fatte uscire per precauzione tornano al lavoro.

