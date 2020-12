Covid: 314 positivi, 803 guariti, ma ancora troppi morti: 27

6 persone in meno in terapia intensiva, 21 ricoverati in meno. I deceduti avevano età variabili tra i 58 e i 99 anni

I tamponi molecolari sono stati in totale 3.708. Appena li avremo aggiorneremo con i dati relativi alle persone testate per la prima volta e quelli dei test fatti per comprovare le guarigioni.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 34

SAVONA (Asl 2): 81

GENOVA: 146, di cui:

· Asl 3: 126

· Asl 4: 20

LA SPEZIA (Asl 5): 39

Non riconducibili alla residenza in Liguria (ma individuati come positivi in Liguria): 14





Mi piace: Mi piace Caricamento...