Protezione civile regionale soccorre automobilisti e camionisti in autostrada

Toti: <Richiesta di intervento dal tavolo emergenza della Prefettura. I nostri volontari stanno distribuendo coperte e generi di conforto>

<Dopo la richiesta di intervento arrivata dal tavolo emergenza della Prefettura, che si occupa di coordinare e gestire le operazioni, la nostra Protezione Civile regionale sta prestando soccorso, con tre squadre di volontari, alle persone rimaste bloccate in autostrada a causa della neve e del maltempo, soprattutto nel tratto della A7 tra Busalla e Bolzaneto – scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook -. I nostri volontari stanno distribuendo coperte e generi di conforto, in questa giornata. La Sala operativa per seguire il maltempo sarà attiva come sempre 24 ore su 24 fino alla conclusione dell’allerta, diramata con puntualità da Arpal già nella giornata di ieri, per monitorare costantemente l’evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità. Grazie ai nostri volontari che ancora una volta sono in prima linea per la sicurezza di tutti noi>.





Mi piace: Mi piace Caricamento...