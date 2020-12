I sindacati: «Autostrade, ennesima vergogna, camionisti e corrieri bloccati»

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti: <In virtù del fatto che tali situazioni possono creare situazioni di pericolo per tutti gli utenti che transitano sulla rete ligure chiedono alle autorità preposte di vigilare sull’operato di Autostrade>

<Oggi si è consumata l’ennesima vergogna sulle autostrade liguri. Nonostante i ripetuti avvertimenti circa il peggioramento delle condizioni atmosferiche, le Autostrade liguri, ancora una volta, si sono ritrovate all’appuntamento completamente impreparate – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil Liguria -. A farne le spese come sempre, oltre agli utenti, la categoria dei camionisti e dei corrieri, alcuni completamente bloccati nella neve, senza sapere se e quando potranno consegnare la merce e tornare al proprio domicilio. L’inverno e il maltempo si susseguono un anno dopo l’altro: solo Autostrade pare non averlo capito. Purtroppo non possono dire altrettanto i camionisti imprigionati sui loro camion o che i disservizi di autostrade li vivono ogni giorno sulla propria pelle. Autostrade continua a non garantire la sicurezza per chi transita sulla rete ligure e sicuramente si auto assolverà anche in questa circostanza>.

