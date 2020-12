I lettori prigionieri delle autostrade: «In coda da ora, alle prese col freddo»

Ci sono arrivate decine di segnalazioni di persone bloccate, alcune a motore spento per evitare di finire il carburante. Sul sito di Autostrade oggi nemmeno una segnalazione della lunghezza delle code che sono presente in A7, A12 e A10. La situazione di evince solo dai video. Nessuna segnalazione sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia-Liguria”.

Dalle autostrade l’unica comunicazione ufficiale ai media è arrivata solo alle 13:22, quando tutto era già bloccato da ore. Tanti automobilisti ci hanno segnalato che anche i cartelli luminosi non erano chiari, segnalando una generica coda e non il blocco totale del traffico.



Qui sotto: la comunicazione pervenutaci da Autostrade alle 13:22 che lasciamo, senza commento, al vostro giudizio.

<Sono particolarmente intense le nevicate in corso dalle prime ore del mattino nel Nord Ovest del paese, interessando circa 450 km della rete di Autostrade per l’Italia soprattutto i tratti autostradali della A26 e della A7 dell’appennino ligure, dove, in accordo con la Polizia Stradale sono stati applicati i protocolli per la gestione della viabilità a fronte dell’intenso fenomeno meteorologico. INFATTI, Dopo le 8.00 del mattino è stato disposto il fermo temporaneo dei mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Nelle due tratte liguri maggiormente interessate dalle precipitazioni nevose, in relazione alle evoluzioni delle precipitazioni, il traffico viene regolato per ridurre il numero di veicoli in transito in corrispondenza dei punti maggiormente interessati dalla neve, per consentire l’operatività dei mezzi antineve ed evitare congestioni. Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso a partire dal pomeriggio ed entro la serata odierna>.

La situazione alle 14:40 secondo il sito Autostrade

Noterete che da nessuna parte è segnalata la lunghezza della coda.













Mi piace: Mi piace Caricamento...