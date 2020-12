ATTENZIONE: chiuso il casello di Bolzaneto ***

Chiusura in ingresso del casello Genova Bolzaneto per tutti i veicoli. Mezzi pesanti uscita obbligatoria Ge-Aeroporto. Gli autoarticolati non possono entrare e vengono “stoccati” Guido Rossa. La Polizia locale si è mobilitata per tentare di ridurre i disagi in città. Intanto le Autostrade hanno fatto sparire dalla mappa sul sito la webcam sul casello di Bolzaneto. Ancora una volta si tenta di nascondere l’entità dei disagi senza pensare che un’informazione corretta e totale ne evita di peggiori. La situazione in A7, però, la possiamo documentare noi con un video.

