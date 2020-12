Allagamenti e code in A7 e A10. Allagamenti in città nei sottopassi di Brin e Montano

Proteste degli automobilisti per la scarsa chiarezza della situazione sulle autostrade: sui pannelli vengono segnalate semplicemente “code” invece delle vere e proprie chiusure. Anche sul sito di Autostrade sono segnalate solo “code per regolazione traffico”. Così chi guida entra e pensa di procedere lentamente mentre, invece, rimane bloccato

In A10 allagamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Coda di 2 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova, tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per regolazione traffico. In A12 coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per regolazione traffico.

Principio di allagamento nel sottopasso di Brin e nel sottopasso pedonale Montano. Cadute alberi zona Valbisagno senza danni.

La neve continua a cadere copiosa nell’entroterra di Genova. Intanto a Genova la Polizia locale si sta preparando a sistemare eventuali mezzi pesanti che non possono entrare in autostrada per le limitazioni imposte per le condizioni generate dal maltempo.

Una pattuglia del 6º distretto di Polizia locale è stata inviata sulla strada Guido Rossa per eventuale “stoccaggio” di mezzi pesanti. La Prefettura ha richiesto una pattuglia Voltri/Buffa per intercettare possibili transiti autoarticolati diretti sulla SS456 del Turchino, chiusa ai mezzi pesanti.

Come da “Piano neve” sono stati allestiti presidi fissi Polizia locale presso gli ingressi autostradali: – Genova Bolzaneto – Genova Pegli – Genova Est – Genova Nervi – Zona Elicoidale Albertazzi.

