A7 chiusa, camion di traverso sui Giovi, camion fermi in città, bus intrappolati

La chiusura delle Autostrade sta rovesciando sulla città le conseguenze immaginabili. A Ponente tutto il traffico è fermo dalle 15 da via Merano a Multedo. I mezzi Amt per il ponente sono tutti bloccati in via Puccini. Caos anche in Valpolcevera





La sequenza dei messaggi della Polizia locale su Telegram.

Sempre la Polizia locale sta cercando di sistemare i camion che non possono entrare in autostrada in modo che non blocchino il traffico, ma la situazione è drammatica.

A7 ancora chiusa

Tratto Chiuso A7 Milano – Serravalle – Genova (Km 106.5 – direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Ronco Scrivia per neve

Tratto Chiuso A7 Milano – Serravalle -Genova (Km 111.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Ronco Scrivia e Busalla per neve

Blocco per neve A7 Milano – Serravalle -Genova (Km 106.5 – direzione: Milano)

Forte congestione per neve-Cod.nero tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia

In A10 code in direzione ponente da Aeroporto al bivio per la A26; in direzione levante da Varazze allo stesso bivio.



