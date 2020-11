Spazzatrice perde olio da via IV Novembre alla Valbisagno. Traffico nel caos

In via Fiodor si è anche verificato un incidente. Polizia locale sulle strade in cui si è verificata la perdita, per tentare di limitare i problemi di viabilità

Da via IV Novembre a corso Andrea Podesta, via Alessi, Mura di Santa Chiara, via Bosco, via XII Ottobre, via Corsica, corso Saffi, via della Marina e, poi, nelle zone della Foce e di Marassi, in Valbisagno. La spazzatrice ha seminato olio e gasolio in un’ampia zona della città. La “macchina” si è fermata, finalmente, in lungobisagno Istria. Pesantissime le ripercussioni sul traffico.





