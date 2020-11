Sull’autostrada del levante si blocca anche il senso contrario a causa dei curiosi

A7: coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

A12: coda di 3 km tra Genova Nervi e Recco per veicolo in avaria. Coda di 3 km tra Rapallo e Genova Nervi per veicolo in avaria.

A26: Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria.

