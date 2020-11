Robot iper-tecnologici in azione sul nuovo ponte – VIDEO

Con l’inizio delle prove di movimentazione sono entrati in azione i due robot iper-tecnologici impiegati per la pulizia e la sicurezza del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Due coppie di macchine uniche, installate tanto sul lato mare quanto sul lato monte che rendono l’opera, realizzata dal Gruppo Webuild insieme a Fincantieri, uno dei viadotti più tecnologici in Italia.

Marco Bazzarello, responsabile delle tecnologie Webuild, nel video sotto racconta come funzionano i robot.



Mi piace: Mi piace Caricamento...