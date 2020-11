Bucci: «Non prevedo di inasprire l’ordinanza Covid»

Il Sindaco: <Serve però rispettare le regole. Nel prossimo fine settimana rinforzeremo i controlli per consigliare e nei casi più resistenti sanzionare chi non mette in atto le misure di sicurezza>

<Nel fine settimana ci sono state segnalazioni per assembramenti in via XX Settembre e sul Righi – ha detto Bucci -. Ieri sono stato a Begato e al Parco del Peralto. Le aree sono grandi, si può e si deve passeggiare sui monti, ma senza creare assembramenti. Vale anche per lo shopping: è consentito, ma bisogna farlo mantenendo le misure di prevenzione: portando le mascherine, lavandosi le mani, evitando gli assembramenti>.

<Non prevedo di rafforzare l’ordinanza – ha detto il Sindaco -, ma serve rispettare rigorosamente le regole. Nel prossimo fine settimana ci saranno ancora controlli serrati per consigliare e, nei casi più resistenti, per sanzionare. Le sanzioni non vengono incassate dal Comune, servono solo per convincere a rispettare le regole. Ringrazio quelli che hanno rispettato le norme e dico a tutti di continuare a farlo>.

