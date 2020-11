Il Municipio Centro Est approva mozione per restaurare la targa dedicata a Montale

Presentata dal consigliere Ghisolfo in occasione dei 40 anni dalla scomparsa. Il presidente della Commissione Cultura chiede che il 2021 diventi “anno montaliano”. Nel 2016 nessun evento a Genova per ricordare i 100 anni dalla nascita

La casa dove nacque Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975, è in corso Dogali, a monte dell’Albergo dei Poveri. Era nato a Genova il 12 ottobre 1896, come ricorda la targa. Nessun evento ufficiale fu organizzato in città per ricordarlo e all’epoca a Genova non amministrava la destra spesso accusata di stare agli antipodi della Cultura. La Regione sì, però. Insomma, tutto l’arco costituzionale, quattro anni fa, ha dimenticato una delle pietre miliari della Cultura del Novecento.

<La figura del poeta Eugenio Montale, Premio Nobel per la letteratura nel 1975, deve essere al centro della cultura genovese per il 2021> dice Marco Ghisolfo, leghista, presidente della Commissione Cultura del Municipio Centro Est, che prosegue: <Il Consiglio Municipale ha approvato una mia mozione con la quale l’anno prossimo, nel quale ricorreranno i quarant’anni della scomparsa dell’illustre poeta, il Municipio Centro Est provveda al restauro della targa culturale posta presso la casa natale oltre che collocarvi una corona di alloro nel giorno della scomparsa>

<Un altro aspetto è quello di farsi promotori presso l’Amministrazione Comunale affinché, anche in ottica turistica, venga organizzata una manifestazione culturale” – conclude Ghisolfo – Il mio sogno sarebbe che il prossimo anno possa essere definito come “Genova 2021 – Anno di Eugenio Montale”>.

