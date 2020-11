Polizia locale, boom di sanzioni Covid: 173 in 24 ore. Assembramenti di proprietari di cani

Nei giardini di via XII Ottobre almeno 15 persone si intrattenevano causando assembramento. Alcune sono state sanzionate sia per la mancanza di mascherina sia per la conduzione del cane senza guinzaglio. Intervento in ausilio alla Polizia di Stato per un circolo aperto ad Albaro

Sono state ben 173, ieri, le sanzioni per il mancato rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del Covid elevate ieri dalla Polizia locale di Genova: 169 a persone e 4 ad attività economiche.

Ieri, alle 22:45, presso i giardini Giovanni Paolo II di via XII Ottobre una pattiglia dedicata proprio ai controlli Covid ha notato almeno 15 persone con i rispettivi cani. Visto il gran numero di persone presenti sono state chiamate in ausilio altre pattuglie. 6 le sanzioni per l’inosservanza alla normativa Covid, 3 per l’inosservanza del regolamento di polizia urbana perché i proprietari conducevano i cani senza guinzaglio.

Sempre in serata, la Polizia di Stato ha chiesto ausilio alla Polizia Locale, che ha inviato due pattuglie tra cui quella dedicata ai controlli Covid a levante, per la presenza di persone presenti in un circolo di via Gobetti. Sono state identificate diverse persone presenti. Il circolo sarà attenzionato dal reparto Sicurezza Urbana per verificare il rispetto di tutte le normative specifiche.

Intervento della Polizia locale del servizio serale anche in vico Salvaghi, nel centro storico, dove il personale ha contestato due violazioni all’ordinanza del SIndaco che riguarda il divieto di consumo in luogo pubblico.

