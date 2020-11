Dogo argentino morde bambina di 10 anni in casa

È successo in Val Varenna. La bimba è stata trasportata al Gaslini. Il cane è stato sequestrato e portato al canile municipale sanitario

Ieri sera, poco prima delle 19, in via Carpenara, un cane ha morsicato una bambina all’interno di un’abitazione. È intervenuta una pattuglia della polizia locale del 7º distretto. L’animale, di razza “dogo argentino”. ha morsicato la figlia di 10 anni dell’attuale compagna del proprietario. La piccola è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell’Ospedale Gaslini dove è arrivata in codice verde: non è grave. È stato richiesto l’intervento della pubblica assistenza Croce Gialla per il recupero dell’animale che è stato ricoverato presso il canile municipale sanitario. È stato avvertito il veterinario di turno dell’Asl 3.

In copertina: un cane di razza dogo argentino, foto d’archivio

