Drive trough alla Fiera, a gestirlo sarà la Marina Militare

I Drive Through (DtD) sono organizzati dal Ministero della Difesa con l’Operazione Igea e sono gestiti da personale della Marina Militare. Quelli operativi a Genova saranno due – a Genova Quarto in via Giovanni Maggio e in piazzale Kennedy. Si stima che eseguiranno circa 6-700 tamponi molecolari a persone segnalate dalla Asl 3.

Stamattina, all’inaugurazione del punto alla Fiera, insieme al medico della Marina Militare responsabile, capitano di vascello Paolo Impagnatiello, era presente l’assessore alla Salute del Comune Massimo Nicolò, secondo il quale <Fondamentale la collaborazione tra enti per sconfiggere il virus. Le misure adottate dal Comune stanno dando risultati, ma è necessario non abbassare la guardia>







