Covid, muore pediatra genovese. Faceva studio nella zona di Sant’Eusebio

Il pediatra di libera scelta Luigi Picardi, è mancato ieri. Il ricordo dei colleghi: <Ha lottato per oltre 3 settimane. Ma non ce l’ha fatta. La sua dolcezza, la sua gentilezza, rimarranno nei nostri cuori per sempre>

Il conteggio dei camici bianchi deceduti dall’inizio della pandemia, eseguito dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, è salito così a 189

Lo ricorda così lo Studio Medico De Stefanis: <L’amico Luigi ci ha lasciato in un triste pomeriggio di novembre. Il Covid se l’è portato via. Lo ha trascinato in ospedale dove ha lottato per oltre 3 settimane. Ma non ce l’ha fatta. È stato con noi solo due anni, ma la sua dolcezza, la sua gentilezza, rimarranno nei nostri cuori per sempre>.

Picardi su era laureato in Medicina e Chirurgia presso Università di Napoli in data 29/10/1981 con voto 110. Aveva ottenuto nel 1986 la specializzazione in Pediatria con voto 50/50 lode. Mel 1990 aveva ottenuto la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in sanità pubblica presso l’Università di Genova.

Dal 4 Febbraio 1989 al 7 Gennaio 2010 aveva lavorato come dirigente medico di 1° livello presso U.O. Neonatologia Ospedale San Martino.

È stato coordinatore di corsi di formazione ed aggiornamento permanente sull’allattamento al seno per il personale medico e infermieristico del servizio di neonatologia dell’A.O. Ospedale S. Martino di Genova

È stato professore a contratto per l’insegnamento di Neonatologia presso il Corso di Laurea in Ostetricia e presso il Corso di Laurea in Podologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova dal 1998 al 2012.

Dal 2001 al 2010 è stato Neonatologo Responsabile presso il Centro Nascita Alternativa (CNA) dell’Azienda Ospedaliera San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate di Genova, con assistenza ai neonati e formazione permanente alle Ostetriche.

È stato istruttore Regionale della S.I.M. per la promozione dell’allattamento al seno per tutti gli operatori sanitari dal Gennaio 2005.

Dal 2010 era servizio come Medico Pediatra di Libera Scelta presso la ASL 3 Genovese, nell’area S. Eusebio. Era anche certificato S.I.N. per il programma di Rianimazione Neonatale come esecutore e certificato S.I.P. come Rianimazione Cardio-Polmonare Pediatrica e Manovre di disostruzione nel bambino come esecutore.

