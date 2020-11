Covid, 1.209 nuovi casi (783 a Genova) e 18 morti registrati oggi

Sono 2.913 i test a nuovi casi di cui il 41,5% è risultato positivo. Altri 4.365 tamponi sono stati effettuati per verificare la guarigione di coloro che erano risultati positivi nei giorni scorsi, per un totale di 7.287 test molecolari. Una persona in più in terapia intensiva e 59 ricoverati in più rispetto a ieri.

Tutti oltre gli 80 anni (meno uno di 74 anni) i deceduti registrati ufficialmente oggi. La più anziana era una donna di 99 anni deceduta al San Martino.

Oltre 11mila i soggetti in sorveglianza attiva.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 118

31 contatto di caso confermato

87 attività screening

• ASL 2: 124

20 contatto caso confermato

102 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3: 783

125 contatto caso confermato

621 attività screening

37 settore sociosanitario

• ASL 4: 14

4 contatto caso confermato

9 Attività screening

1 settore sociosanitario

• ASL 5: 170

42 contatto caso confermato

127 attività screening

1 settore sociosanitario







Mi piace: Mi piace Caricamento...