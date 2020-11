Richiamato perché non porta la mascherina, minaccia i CC. Denunciato

È successo in via San Luca dove i militari della stazione Maddalena hanno intercettato l’operaio 48enne senza dispositivo di protezione

Ieri pomeriggio, in via San Luca nel centro storico, un uomo passeggiava senza indossare la mascherina. Notato da una pattuglia della stazione Carabinieri di Maddalena, è stato identificato in D.R. di 48 anni operaio, con a carico dei precedenti di polizia. A seguito della contestazione amministrativa per la violazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ha minacciato e oltraggiato i Carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà per “oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale”.

