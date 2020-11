Psa di Pra’, gru alte 90 metri anche nella zona di levante

Via libera dell’Enac, ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Fino ad ora l’operatività delle gru di banchina dettata dal tetto aero per le gru alte 90 metri era limitata a quasi 800 metri di banchina, con un attracco di 400 metri ed uno di 370 metri

L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha autorizzato il terminal container PSA Genova Pra’ all’utilizzo di gru alte 90 metri anche nella zona di levante.

Ora l’operatività delle mega gru già installate nel terminal è stata estesa a complessivi 1.200 metri di banchina, con l’ulteriore possibilità di attracco contemporaneo di una terza nave lunga 370 metri. La limitazione a 60 metri di altezza resta per l’ultima parte della banchina a ponente, lunga 270 metri.

Con la nuova estensione del cono aereo, su una banchina di complessivi 1.200 metri il terminal PSA Genova Pra’ è ora in grado di ospitare contemporaneamente, senza alcuna limitazione, tre mega portacontainer (Ultra Large Container Carrier) di ultima generazione da oltre 20.000 Teu ed una quarta nave di dimensioni inferiori.

Grazie a questo importante risultato il terminal potrà ulteriormente soddisfare le richieste del mercato garantendo un sempre miglior servizio ai propri clienti.

Dal 2016 il terminal è dotato di otto gru ZPMC ‘goosneck’ di ultima generazione per le quali è stato realizzato un investimento di circa 100 milioni di euro.

Dal 2018 le vecchie gru di piazzale alimentate con diesel sono state sostituite con 21 nuove gru gommate elettriche, con un ulteriore investimento di 35 milioni di Euro.

