Prima della chiusura il Bar Donelli centra una vincita da 169 mila euro

In Galleria Mazzini il locale è chiuso da oggi per la normativa anti Covid per le zone arancioni, ma resta aperta l’ormai storica ricevitoria: le schedine vengono distribuite fuori dalla porta

Il sistema di quelli preparati dai titolari del locale, Odilio Donelli e Gemma Iudica, è stato diviso in 15 quote. Ognuno dei 15 scommettitori si porta a casa quasi 9 mila euro (8.964 euro), al netto delle tasse.

<È stata la prima vincita “Mascherati” – spiega Donelli – e l’ultima prima della chiusura del bar>. Chi ha vinto? <Sono tutti nostri clienti che partecipano abitualmente ai sistemi>.

Ora, a parte un po’ di servizio da asporto consentito dal decreto anche in zona arancione, il bar è chiuso, ma la ricevitoria continua la propria attività: le schedine vengono distribuite in galleria, impedendo ai clienti l’accesso al pubblico esercizio.





