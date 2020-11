Oggi punti tampone Asl3 a Struppa, Porta Siberia e Serra Riccò

Tre nuovi punti dove eseguire i test: ecco gli orari e le modalità per ottenere i tamponi

In Valbisagno è disponibile un punto tamponi con l’attivazione nel Palazzo della Salute Asl3 di Struppa (via Struppa 150) di un presidio dedicato ai cittadini del Distretto 12 in modalità drive-through sia per l’esecuzione di tamponi rapidi sia per quelli molecolari. L’accesso al punto tamponi di Struppa – che è attivo dalle 8.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì – è su appuntamento telefonico fissato dalla segreteria del GSAT 12 per tutti quegli assistiti segnalati dal proprio Medico di Medicina Generale come pazienti già in fase asintomatica o paucisintomatica o per i cosiddetti contatti stretti per cui sia richiesta una diagnosi di infezione o il superamento della fase di infettività per il rientro in comunità.







Attivo nella nuova sede del Porto Antico (Porta Siberia – ex Museo Luzzati) il punto tamponi del Centro Storico precedentemente attivo alla Commenda, con i consueti orari dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 ad accesso diretto.







Partito a Serra Riccò un ulteriore Ambulatorio Integrato Asl3, Medici di famiglia e Comune. Grazie al progetto pilota di Teglia e ai risultati ottenuti, Asl3 avvia in Valpocevera questo secondo punto, presso i locali messi a disposizione dal Comune in via Medicina 56 (Pedemonte), dove vengono eseguiti tamponi antigenici rapidi in modalità drive-through con accesso su prenotazione attraverso gli otto medici di famiglia del Distretto 10 (AFT 9) aderenti. Come nel caso di Teglia l’Ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai Medici di famiglia che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli direttamente il tampone in auto. L’Ambulatorio è modulato su cinque giorni settimanali di presenza, dal lunedì al venerdì con specifici turni che variano a seconda del giorno.







