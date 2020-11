Ambulanze e Vigili del fuoco sul posto. La Polizia locale segnala rallentamenti del traffico.

AGGIORNAMENTO: alle ore 10,30 circa l’incendio è scoppiato in una residenza per anziani al civico 39 di corso Paganini. Sul posto anche la Polizia locale.

AGGIORNAMENTO: i vigili del fuoco hanno domato l’incendio causato da un impianto di asciugatura dei panni. 13 ospiti della struttura sono stati ricoverati per difficoltà respiratorie in vari ospedali cittadini

Articolo in aggiornamento

