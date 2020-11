Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uilpa, presidi sotto le sedi delle Asl liguri

Proclamato lo stato di agitazione Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uilpa chiedono sicurezza, assunzioni e contratti per il personale sanitario

Con queste motivazioni venerdì 13 novembre a partire dalle ore 10 fino alle ore 12 lavoratrici e lavoratori pubblici opereranno presìdi di protesta “in forma statica” nel pieno rispetto del DPCM 3 novembre davanti alle direzioni delle Asl della Liguria

I sindacati rivendicano <la sicurezza dei lavoratori impegnati nel fronteggiare l’emergenza pandemica, il necessario incremento dei fondi contrattuali aziendali che permetta il giusto riconoscimento agli operatori dello straordinario effettuato e delle indennità, un piano straordinario di assunzioni che deve prevedere, tra le altre cose, la stabilizzazione del personale e la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere e il rinnovo dei contratti nazionali ormai scaduti>.

L’iniziativa segue lo stato di agitazione già proclamato dalle federazioni nazionali lo scorso 19 ottobre. <In questa fase di mobilitazione per rivendicare innovazione nella pubblica amministrazione, rinnovo dei contratti e nuove assunzioni, “le lavoratrici e i lavoratori pubblici danno massimo sostegno e priorità a tutto il personale sanitario> spiegano le categorie dei servizi pubblici di Cgil, Cisl e Uil della Liguria.

Non è assolutamente accettabile, in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, che i lavoratori debbano operare in condizioni di scarsa sicurezza. Dobbiamo riuscire ad assicurare loro costantemente dispositivi di protezione individuale, tamponi e sorveglianza sanitaria.

Da tempo stiamo chiedendo il rispetto dei protocolli e l’istituzione di tavoli permanenti di confronto sulla sicurezza nelle aziende e negli enti pubblici. Temiamo che a qualcuno sfugga che se non mettiamo in sicurezza proprio quei lavoratori che costituiscono la prima linea utile a contrastare la diffusione del Covid, presto i cittadini saranno privati dei professionisti necessari a garantire l’erogazione dei servizi sanitari. E’ un discorso che vale per tutti, ma a maggior ragione per coloro che sono quotidianamente in contatto con persone positive al virus.

